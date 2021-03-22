Погода в Нижнем Новгороде на 22-28 марта: потепление до «+6» и без осадков

Рассказываем прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 22-28 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижний Новгород и область медленно, но верно приходит настоящая весна. На этой неделе большую часть времени температура воздуха будет сохранять плюсовые значения, лишь ночью опускаясь в небольшой минус. В целом, никаких осадков не ожидается и даже ветер будет едва заметен.

Сегодня, 22 марта, дневная температура воздуха будет колебаться от минусовых значений к плюсовым (от-1 до +1). К ночи на улице похолодает до -2 градусов, но по ощущениям температура будет доходить до -5 градусов. В течение дня, возможно, пройдет небольшой снег. Влажность воздуха составит 77-90%, а атмосферное давление – 740-742 миллиметра ртутного столба.

Во вторник установится пасмурная погода. С самого утра ожидается температура воздуха до -3 градусов. А вот днём синоптики обещают от 0 до +1 градусов. В этот день в регионе ожидаются порывы ветра со скоростью до 2,6 метра в секунду.

Среда для нижегородцев выдастся малооблачной и без осадков. Утро будет холодным, столбики термометров покажут от 0 до -6 градусов. К обеду солнце прогреет воздух до +3 градусов, затем снова похолодает.

Четверг, 25 марта, станет одним из самых тёплых дней на этой неделе. С утра из-за облаков ещё будут проглядывать солнечные лучи, но затем небо затянет. В дневные и вечерние часы столбики термометров будут показывать всего от 0 до +6 градусов. В течение дня установится юго-западный ветер со скоростью до 2,7 метра в секунду.

В пятницу погода обещает быть всё такой же пасмурной и тёплой. Столбики термометров в утренние часы будут показывать от-1 до +1 градусов. Температура днем и вечером ожидается до +4 градусов. В этот день в регионе будет слабый ветер и никаких осадков. Атмосферное давление составит 752-753 миллиметра ртутного столба

В субботу, 27 марта, температура воздуха сохранит плюсовые значения: днем будет от +3 до +4 градусов, вечером от +1 до +3 градусов. Пасмурная погода не принесёт осадков, да и ветра практически не будет: с утра будет штиль, а в вечерние часы его скорость не превысит одного метра в секунду.

Воскресенье станет ещё одним тёплым и почти безветренным днём. Синоптики обещают с утра от -1 до +2 градусов, а в дневные и вечерние воздух прогреется до +6 градусов.

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