Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 марта 2021 года: 346 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 22 марта 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 346 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 104 328 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 379 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 97 791 житель Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 732 — за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 22 марта Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Следом идёт Павловский и Балахнинский районы.

По заболеваемости COVID-19 наша область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (648 зараженных), Санкт-Петербург (881 зараженных) и Москва (1 511 зараженных).

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