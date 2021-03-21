Пожар в многоэтажке Канавинского района: эвакуировано 50 человек, один пострадавший

Происшествие произошло ночью на улице Сергея Акимова.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Ночью, 21 марта, в Канавинском районе Нижнего Новгорода вспыхнул пожар в десятиэтажном жилом доме. Около двух часов ночи загорелась одна из квартир по адресу улица Сергея Акимова. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Было эвакуировано 50 человек.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
На место пожара были направлены 36 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Подразделения выехали туда незамедлительно и ликвидировали открытое горение на площади 3 квадратных метра.
- В ходе операции было эвакуировано 50 жильцов, в их числе пятнадцать детей, - рассказали в ведомстве. - Известно, что в результате пожара пострадал один человек – мужчина 48 лет. Погибших нет.
В пожаре пострадал 48-летний мужчина.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Огнем были повреждены постельные принадлежности на кровати, домашние вещи и мебель.
Предварительной причиной возгорания специалисты называют неосторожность при курении.
Возгорание ликвидировали на площади 3 кв.м.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!