Пожар в многоэтажке Канавинского района: эвакуировано 50 человек, один пострадавший

Происшествие произошло ночью на улице Сергея Акимова. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ночью, 21 марта, в Канавинском районе Нижнего Новгорода вспыхнул пожар в десятиэтажном жилом доме. Около двух часов ночи загорелась одна из квартир по адресу улица Сергея Акимова. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Было эвакуировано 50 человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На место пожара были направлены 36 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Подразделения выехали туда незамедлительно и ликвидировали открытое горение на площади 3 квадратных метра.

- В ходе операции было эвакуировано 50 жильцов, в их числе пятнадцать детей, - рассказали в ведомстве. - Известно, что в результате пожара пострадал один человек – мужчина 48 лет. Погибших нет.

В пожаре пострадал 48-летний мужчина. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Огнем были повреждены постельные принадлежности на кровати, домашние вещи и мебель.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют неосторожность при курении.

Возгорание ликвидировали на площади 3 кв.м. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

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