Погода в Нижнем Новгороде на 21 марта: лёгкий мороз и переменная облачность

В течение дня ожидается небольшой снег.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Зима медленно, но верно отступает. И хотя сильных морозов больше не предвидится, погода продолжит колебаться около нулевой отметки и ниже.
Согласно сервису «Яндекс.Погода», в воскресенье, 21 марта, солнце будет выглядывать из-за облаков уже на протяжении первой половины дня, но затем небо полностью затянет. Также нижегородцев ожидает небольшой снег.
С самого утра на термометрах будет от -3 до -8 градусов, при этом ощущаться температура воздуха будет как -11. Ближе к обеду станет немного теплее, воздух прогреется до -2…-1 градусов. Сильного ветра синоптики не прогнозируют, скорость преимущественно южного ветра не превысит 4,8 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет держаться на отметке в -4…-3 градусов.
Влажность воздуха составит 65-79% в течение суток, а атмосферное давление – 740-744 миллиметра ртутного столба.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда нижегородцам стоит ждать прихода настоящей весны.
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