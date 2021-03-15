Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 марта 2021 года: число нижегородцев, выздоровевших от коронавируса, близится к 95 тысячам Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 15 марта 2021 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 365 новых случаев заражения COVID-19. Так, общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 101 880 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 415 человек. С начала пандемии коронавирус побороли уже 94 958 жителей Нижегородской области.

Статистика зараженных по коронавирусу на 15 марта Фото: Яндекс

К сожалению, статистика смертности в регионе в последнее время остается прежней. Так количество смертей увеличилось до 2 639 — за последние сутки умерло ещё тринадцать нижегородцев.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе.

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