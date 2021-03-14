«Кто какие блины и с чем любит»: Масленицу отпраздновали обитатели зоопарка «Лимпопо»

Белая медведица Аяна попробовала блины с красной рыбой. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

Обитателей зоопарка «Лимпопо» в честь Масленицы традиционно угостили необычными сладостями. Праздничное меню для животных включало в себя блины с овощами, фруктами и даже рыбой. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Блины приготовлены по особой рецептуре. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

Естественно, рецепт обычного масленичного блюда здесь не подходит, поэтому сотрудники зоопарка испекли блины без соли и сахара на основе овсяной муки и отрубей. Такие лакомства не только безвредны для животных, но даже полезны.

Обитателей «Лимпопо» угостили блинами на Масленицу. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

- Угощение блинами на Масленицу уже стало доброй традицией для наших животных, поэтому мы очень хорошо изучили их вкусовые предпочтения: кто какие блины и с чем любит, - рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин.

Для шотладнских коров были приготовлены морковные и тыквенные блины. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

Так, к подаче блинов обычно добавляются дополнительные ингредиенты, которые зависят от вкусов хвостатых и рогатых жителей «Лимпопо».

Звери угощались блинчиками. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

Сегодня свои праздничные лакомства получили шотландские коровы – для них были приготовлены морковные и тыквенные блины. Пока еноты угощались блинами с орехами, японские макаки за обе щеки уплетали блиночки с сухофруктами и виноградом.

Обитатели зоопарка остались довольны. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

Наверняка, понравилось необычное угощение и бурому медведю Балу, которому сотрудники нижегородского зоопарка преподнесли блины с медом и фруктами. Наелась до отвалу и белая медведица Аяна – ей подали блины с красной рыбой.

Угощать животных блинами на Масленицу стало традицией в зоопарке. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

В свою очередь, ослики – обитатели контактной площадки «Русская деревня» объелись блинами с листьями салата и морковкой.

К подаче блинов добавляют дополнительные ингредиенты, которые зависят от вкусов обитателей. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

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