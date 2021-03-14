«Ксюха, вау!»: 19-летняя нижегородка поразила своим выступлением наставников на шоу «Танцы»

Танцевальный номер был посвящен женской красоте. Фото: скриншот из программы «Танцы»

Шоу «Танцы» вернулось в эфир канала ТНТ после долгого перерыва, связанного со случаями заражений участников коронавирусом. Вчера, 13 марта, на всех телеэкранах страны стартовал долгожданный этап концертов, в завершении которого станет известно имя последнего победителя шоу.

За победу в седьмом сезоне поборется и 19-летняя Ксения Горячева из Нижнего Новгорода. На этапе отборочных девушка поразила своими танцевальными умениями всех членов жюри.

- Я считаю, что ты танцуешь лучше всех девочек здесь, - сказал тогда Егор Дружинин, отмечая талант девушки.

Номер поставил хореограф Александр Могилев. Фото: скриншот из программы «Танцы»

В итоге нижегородка попала в команду Татьяны Денисовой, которая подчеркнула, что если девушка танцует на таком уровне, то это говорит о характере.

В первом концерте Ксения Горячева станцевала дуэт с Юлианой Бухольц, которая участвовала в этом шоу дважды. В первом сезоне девушка прошла до полуфинала, а в «Битве сезонов» и вовсе заняла второе место.

Нижегородка Ксения Горячева выступала в дуэте с Юлианой Бухольц, которая заняла второе место в «Битве сезонов». Фото: скриншот из программы «Танцы»

Девушки выступили с танцевальным номером, посвященным женской красоте. Его поставил хореограф Александр Могилев. Трогательное и женственное выступление не оставило равнодушным никого: ни зрителей, ни членов жюри.

Егор Дружинин кратко и лаконично поблагодарил девушек за номер, работу и исполнение, в то время как Мигель не смог сдержать своего восхищения.

Жюри высоко оценило исполнение танца. Фото: скриншот из программы «Танцы»

- Очень странное ощущение, когда участник прошлого сезона прибывает на этой сцене, и ты понимаешь, что он давит своим опытом и в принципе навыками сценическими, а тут вот молодая девочка выходит… Я был ошеломлён, поражён. Бухольц, берегись! – прокомментировал выступление наставник. - Горячева, вау!

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