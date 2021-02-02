Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 февраля 2021 года: долг в 9 млн рублей вернули нижегородским медикам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным на 01:00 2 февраля 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 468 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 84 904 человека.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за выходные составило 1 476 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 77 102 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 2 130 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще двенадцать нижегородцев.

Примечательно, что в 29 районах области заражений за сутки не выявили вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 2 февраля Фото: Яндекс

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (9 317 человек) и Ленинский (6 024 человека) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (2 742 человека).

- На данный момент свыше 3,3 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно, - рассказали в ведомстве. - Порядка 3,5 тысяч человек лечатся в больницах, а 6 – в обсерваторах.

Напомним, 130 медиков военного госпиталя №422 в Советском районе получили ранее задержанные коронавирусные выплаты.

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