Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 января 2021 года: за сутки умерло ещё шестнадцать нижегородцев Фото: Павел МАРТИНЧИК

По данным на 01:00 26 января 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 488 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 81 625 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние трое суток, включая выходные, составило 1 485 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 73 905 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 2 034 человек, ещё шестнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 30 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 26 января Фото: Яндекс

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (8 959 человек) и Ленинский (5 691 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (2 638 человек).

Напомним, что в Нижегородской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Недавно прививку от COVID-19 сделал внештатный корреспондент «Комсомолки» Анна Коклюева. Она рассказала, как проходила вакцинация.

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