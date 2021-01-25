Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 января 2021 года: коронавирусом заразились ещё 489 нижегородцев Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 01:00 25 января 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 489 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 81 137 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 516 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 73 414 жителей Нижегородской области.

Статистика зараженных по коронавирусу на 25 января Фото: Яндекс

К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 018 — за последние сутки умерло ещё четырнадцать нижегородцев.

Напомним, по числу заражений Нижегородская область занимает четвертое место в России. Выше находятся только Московская область (1 134 зараженных за сутки), Санкт-Петербург (2 929 зараженных за сутки) и Москва (3 069 зараженных за сутки).

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