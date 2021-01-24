«Автомобиль разорвало пополам»: Смертельное ДТП в Арзамасском районе

К сожалению, один человек погиб. Фото: скриншот из видео. Источник: «Регион-52 | Нижний Новгород»

Страшное ДТП произошло сегодня, 24 января, в Арзамасском районе. Два автомобиля столкнулись на 5 километре автодороги местного значения «Выездное – Шерстино». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие произошло примерно в 10 утра. Выехав на встречную полосу, «БМВ» протаранил «Форд Фокус».

ля ликвидации последствий ДТП привлекались 4 сотрудника МЧС и одна единица техники. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По уточненной информации, в ДТП получили ранения оба водителя и были доставлены в больницу. После осмотра один из водителей был отпущен домой, другой госпитализирован.

Также известно, что погиб пассажир автомобиля «БМВ». Его личность устанавливается.

Итак, точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего выясняет следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Детей среди пострадавших и погибших нет. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Нижегородцы уже успели опубликовать видео с места происшествия. На ролике видно, что одну из машин – марки БМВ буквально разорвало пополам. Часть машины осталась на дороге, а другая и вовсе улетела в кювет. Запись опубликовали в паблике «Регион-52 | Нижний Новгород» в соцсети «Вконтакте».

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