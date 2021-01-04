В Нижнем Новгороде фейерверк попал прямо по людям во дворе жилого комплекса «Высоково». Видео происшествия появилось в телеграм-канале «Ni Mash».Несчастный случай произошел в новогоднюю ночь, когда люди выбрались на праздничные гуляния. Неизвестные решили порадовать себя и соседей, запустив фейерверк прямо между многоэтажными домами. Скорее всего, салютную установку неправильно закрепили и она упала. Следом заряды пиротехники выстрелили прямо в толпу нижегородцев.На видео заметно, что люди не сразу поняли, что происходит, лишь через пару мгновений нижегородцы стали убегать и прятаться за машинами.К слову, аналогичный видеоролик выложили в паблике «Типичный Нижний Новгород» в социальной сети «Вконтакте». Там пост сопроводили комментарием местной жительницы:«Мы с дочкои попали под салют и не только мы. Мне лично в ногу попало, джинсы, пуховик испорчены. У детеи и взрослых, помимо подобных «потерь» в одежде, так же имеются ожоги. Дети были в шоковом состоянии. До сих пор ребе нок мои не может спать спокои но просыпаясь плачет. Спасибо тем молодцам, которые устроили на детскои площадке этот «праздник»!»В комментариях к посту сообщества, естественно, разгорелись обсуждения на эту тему.- Нарушили правила безопасности, с этими фейерверками каждый год проблемы какие-то, не умеете пользоваться - не надо. Потом у людей пальцы отрывает, множество травм. Моё мнение - лучше делать в новогоднюю ночь один большой государственный фейерверк в каждом районе - это меньше шума, отсутствие травм, доступность и красота. Физическим лицам просто нужно запретить продажу и все, - считает Рита Маранова.Отметим, что паблике «Типичный Нижний Новгород» также было опубликовано видео с другого ракурса. На кадрах чётко видно, как фейерверк взрывается под ногами у людей.Напомним, что в этом году в Нижнем Новгороде действовал запрет на использование фейерверков, пускать салюты было разрешено только с трёх специальных площадок.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!