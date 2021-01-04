В понедельник, 4 января, дневная температура будет колебаться от 0 до +1 градусов, к ночи на улице похолодает до -3 градусов. В течение дня будет идти небольшой снег. Скорость южного ветра достигнет 2,7 метра в секунду.Во вторник на улице станет на несколько градусов холоднее. Так, с утра нижегородцев ожидает температура воздуха не ниже -2…-3 градусов, к вечеру синоптики обещают -4…-5 градусов. Утром и днем местами может идти снег.В среду погода обещает быть пасмурной и снежной. Дневная температура воздуха будет колебаться от -7 до -8 градусов. К вечеру станет значительно холоднее, столбики термометров покажут от -9 до -11 градусов. При этом ощущаться температура воздуха будет как -15 градусов.Утро четверга будет морозным, температура по-прежнему будет показывать отметку в -10..-11 градусов. К обеду станет на несколько градусов теплее, весь остальной день столбики термометров будут показывать -8 градусов. Весь день ожидается небольшой снег.В пятницу, 8 января, в городе установится стабильная температура порядка -8 градусов. В течение дня всё также прогнозируется небольшой снег. Атмосферное давление составит 758-760 миллиметра ртутного столба.В субботу днём столбики термометра будут показывать -6 градусов, а к ночи показатели опустятся до отметки -9 градусов. В этот день в регионе ожидаются порывы восточного ветра со скоростью до 3,8 метра в секунду. В Нижнем Новгороде весь день будет идти снег.Воскресенье выдастся морозным и снежным. В дневное время столбики термометров покажут до -9 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться от -10 до -11 градусов. При этом ощущаться температура воздуха будет как -14 градусов. Ветер ожидается тихий, не выше 2,3 метров в секунду.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!