По данным на 01:00 29 декабря 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 502 новых случая заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 68 314 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние три дня, включая выходные, составило 1 327 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 60 865 жителя Нижегородской области.К сожалению, статистика смертности в регионе в последнее время растет. Так количество смертей увеличилось до 1 600 — за последние сутки умерло ещё семнадцать нижегородцев.Примечательно, что в 25 районах области новых заражений не выявлено вовсе.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 661 человек) и на Бору (3 732 человека). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 237 человек, и 1 983 жителя Балахнинского района.Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (68 человек) и Перевозском районе (65 человек).Напомним, что в регионе за последнюю неделю свыше 1,3 миллиона рублей штрафов назначено нижегородцам.Также накануне Юрий Шалабаев вручил нижегородским медикам благодарственные письма главы города.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!