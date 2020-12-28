Новогодние праздники уже не за горами, нижегородцам стоит ожидать снежной и вполне морозной сказки на этой неделе.Сегодня, 28 декабря, на улице будет морозно. Дневная температура воздуха составит -12… -11 градусов. К ночи на улице значительно похолодает до -14 градусов, но по ощущениям температура будет доходить до -17 градусов. Весь день ожидается небольшой снег. Влажность воздуха составит 86-88% в течение суток, а атмосферное давление – 763-767 миллиметра ртутного столба.Вторник для нижегородцев выдастся самым холодным на этой неделе. Утром ожидается мороз до -14 градусов, которые, несмотря на теплый южный ветер, будут ощущаться как -18. К обеду выглянет солнце, а столбики термометров будут колебаться от -12 до -13 градусов. К вечеру ситуация практически не изменится, на улице будет -14 градусов. В течение дня всё также прогнозируется небольшой снег.В среду на улице станет несколько теплее, в то время как снег усилится. С самого утра ожидается температура воздуха до -9. К вечеру станет ещё теплее, а уже ночью синоптики обещают всего -5 градусов. Ветер будет преимущественно южный, не выше 4,2 метра в секунду.Канун Нового года, 31 декабря, выдастся тёплым и пасмурным. В дневные и вечерние часы столбики термометров будут показывать всего -3… -2 градусов. В течение дня установится юго-восточный ветер со скоростью до 3,0 метра в секунду.В пятницу, 1 января, погода обещает быть пасмурной и бесснежной. Столбики термометров в утренние часы будут показывать -3 градуса. Температура днем и вечером ожидается до -4 градусов. В этот день в регионе ожидаются порывы ветра со скоростью до 3,6 метра в секунду.Субботним днем в городе будет ещё теплее, а улицы укутает снег. Дневная температура воздуха будет колебаться от -3 до -2 градусов. При этом ощущаться температура воздуха будет как -7 градусов. В ночное время столбики термометров покажут всего -1…0 градусов.Утро воскресенья порадует нижегородцев снегопадом. Синоптики обещают днем и вечером температуру до -1 градуса, а ночью до -2 градусов. Скорость юго-западного ветра достигнет 1,7 метра в секунду. Атмосферное давление составит 757-761 миллиметра ртутного столба.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!