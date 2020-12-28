По данным на 01:00 28 декабря 2020 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 499 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 67 812 человек.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 420 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 60 406 жителей Нижегородской области.К сожалению, число умерших выросло до 1 583 человек, ещё пятнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.Сейчас Нижегородская область занимает 30-е место в стране по числу случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч жителей. Также губернатор рассказал, что в регионе в 3 раза перевыполнен план по развертыванию коек для больных COVID-19.- На сегодня у нас уже более 7 700 коек, почти 1000 коек мы готовы развернуть менее чем за 10 дней, - подчеркнул Глеб Никитин.Напомним, что накануне сотрудники департамента внешних связей получили награды за участие в масштабной кампании по вывозу нижегородцев из-за рубежа в пандемию.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!