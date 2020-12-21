Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 декабря 2020 года: 362 медицинских работника уже вакцинированы от COVID-19 в регионе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным на 01:00 21 декабря 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 64 303 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 499 новых случаев заражения. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 437 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 57 333 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 1 470 человек, ещё четырнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 21 декабря Фото: Яндекс

Рейтинг заболеваемости сохраняется прежним. Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Следом идёт Павловский и Балахнинский районы.

Напомним, что не так давно в Нижегородскую область прибыла ещё одна крупная партия вакцины от новой коронавирусной инфекции. Прививку сделали уже 362 медицинских работника.

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