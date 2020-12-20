«Нижний Новгород – это спортивный город»: Хабиб Нурмагомедов привёз в город лигу EFC

Основная цель лиги - продвижение молодых и перспективных ребят. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Уже сегодня, 20 декабря 2020 года, в Нижнем Новгороде состоится международный профессиональный турнир по MMA Eagle Fighting Championship (EFC дальше). Турнир будет включать в себя 17 боев в различных весовых категориях, а также два титульных боя за звание Чемпиона EFC в тяжелом и полусреднем весе.

Известно, что в поединках будут участвовать пять нижегородских бойцов, которые представят бойцовский клуб «Школа Чемпионов».

- У нас основной акцент на молодых и перспективных ребят. На каждом турнире у нас бьется 3-4 дебютанта, - рассказывает президент Eagle FC, профессиональный боец смешанных единоборств Шамиль Завуров. - Такого нет ни в одной лиге. А у нас всегда бьются дебютанты, те ребята, которые хотят показать себя.

И, несмотря на то, что пандемия также сказалась на тренировках бойцов, это не помешало им поймать правильный настрой и подготовиться. По словам участников турнира, они очень долго и упорно тренировались, чтобы выступить в лиге EFC и показать себя.

- Залы в основном были закрыты, но мы находили способы тренироваться, как и все, поэтому у меня готовность на все 100%, - подчеркнул чемпион по боевому самбо России, Европы и мира, тренер ММА Магомед Алиев.

Для многих из ребят участие в этой молодой и развивающейся лиге – это шанс идти дальше, добиваться более высоких целей.

- Вопрос заключается в том, чтобы наших чемпионов дальше подписывал UFC, именно наших чемпионов. Если ребята выросли, стали чемпионами, защитили несколько раз пояс, почему бы и нет? UFC – это вершина, поэтому мы будем стараться их продвигать дальше, - отметил Шамиль Завуров.

Стоит сказать, что Нижний Новгород впервые стал площадкой для проведения турнира такого масштаба. По словам президента лиги, в дальнейшем город вполне подходит под сотрудничество.

- Нижний Новгород – это спортивный город. По самбо, по боевому самбо очень много ребят, выходцев из Нижнего Новгорода, которые выступали на мировом уровне, поэтому перспектива есть, - высказался Шамиль Завуров.

К слову, турниры будут проводиться не только в нашей стране, но и за границей, но пока в мире бушует пандемия и почти все границы закрыты, возможностей остается не так много. Ближайший турнир после нижегородского, планируется в январе 2021 года в Абу-Даби.

Как подчеркнул основатель лиги EFC Хабиб Нурмагомедов, они собираются конкурировать с другими лигами, потому что рынка без соперничества не существует.

- Эта конкуренция будет давать возможности для молодых бойцов. Это поднимет их гонорары, станет на ещё одну площадку больше, где они могут выступать, где они могут становиться лучше как бойцы, как люди, где они смогут зарабатывать, - поделился своим мнением Хабиб Нурмагомедов. - Так что мы собираемся и конкурировать и помогать молодому подрастающему поколению, чтобы они могли выйти на мировой уровень.

Комментировать бои предстоящего турнира будет Александр Загорский. По его словам, он буквально сгорает от нетерпения, чтобы озвучить эти интересные и конкурентные поединки.

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