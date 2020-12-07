Введен в эксплуатацию долгострой на улице Ошарской

Завершение работ позволяет восстановить права 182 граждан. Фото: Кирилл Мартынов

Долгострой на улице Ошарской в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию. На достройку дома была выделена субсидия в 494,4 миллиона рублей из регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Ход строительства ускорили сами дольщики, которые организовали некоммерческое партнерство, занялись оформлением необходимой документации. За это вам огромная благодарность, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Завершение работ позволило восстановить права 182 граждан.

Губернатор осмотрел квартиры будущих новоселов. Фото: Кирилл Мартынов

Напомним, что работы по возведению дома на улице Ошарской началось в ещё далёком 2004 году, но в 2009 году было приостановлено. Позже в 2015 году компания-застройщика оказалась банкротом, а дольщики начали долгую борьбу за продолжение строительства. Только в 2018 году совместными усилиями с правительством Нижегородской области работы по достройке возобновились.

- Нам с братом эту квартиру купили родители 15 лет назад. Сейчас мы, наконец, сможем получить свое жилье. Очень рады этому. Большое спасибо и губернатору Глебу Никитину, и администрации, и строителям! – поделился дольщик дома на ул. Ошарской Денис Козлов.

Из регионального бюджета была выделена субсидия в 494,4 млн рублей. Фото: Кирилл Мартынов

Также в ходе выездного совещания на объект и осмотре квартир глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев доложил о проведении контраварийных работ на подпорной стенке, находящейся между введенным в эксплуатацию домом и соседним зданием.

- Сейчас ведутся строительно-монтажные работы: армирование подпорной стенки, устройство буронабивных свай. Ремонт завершится уже в середине декабря, - рассказал Юрий Шалабаев.

Строительство дома началось в 2004 году. Фото: Кирилл Мартынов

В настоящее время в области проводится активная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков.

- Сейчас у нас осталось 78 «проблемных» домов, и в ближайшие месяцы мы исключим еще 63, то есть, останется 15 домов, - подытожил глава региона.

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