Иван Носков избран главой Дзержинска

Избранный глава города Иван Носков, вступая в должность, произнес присягу. Фото: Администрация Дзержинска

Сегодня, 7 декабря, в Дзержинске состоялось очередное заседание городской Думы, на котором был избран глава муниципалитета. Им стал Иван Носков, действующий глава города. Об этом сообщает администрация Дзержинска.

Иван Носков будет занимать должность главы города до сентября 2025 года. Фото: Администрация Дзержинска

На заседании было проведено открытое голосование, в ходе которого Ивану Носкову выразили доверие 28 депутатов из 33 присутствующих. За кандидатуру Сергея Елизарова отдали свои голоса 4 депутата, а за Романа Шилова всего лишь один.

7 декабря 2020 года в Дзержинске состоялось заседание городской Думы по выборам главы муниципалитета. Фото: Администрация Дзержинска

Избранный глава города Иван Носков будет занимать эту должность до сентября 2025 года.

Кандидатура Ивана Носкова была поддержана большинством депутатов. Фото: Администрация Дзержинска

На заседании также было отмечено, что сейчас приоритетным направлением для администрации города станет дальнейшее развитие проектов, начатых в рамках программы по подготовке к 100-летию Дзержинска.

За кандидатуру Ивана Носкова отдали свои голоса 28 депутатов. Фото: Администрация Дзержинска

- Хочу поблагодарить неравнодушных горожан за отзывы, участие в обсуждении проектов и предложений администрации и, конечно же, за конструктивную критику, которая помогает корректировать выполнение программ и проектов во всех направлениях, - поделился Иван Носков.

На заседании было проведено открытое голосование. Фото: Администрация Дзержинска

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