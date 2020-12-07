«Вновь морозно и ясно»: погода в Нижнем Новгороде на 7-13 декабря

Температура воздуха на этой неделе опустится до -16 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Холодная погода, установившаяся в Нижнем Новгороде, сохранится, как минимум, до конца этой недели. Нижегородцев снова ожидают морозы и солнечная погода, но, к сожалению, опять без снега.

Согласно сервису Яндекс.Погоды, в понедельник ожидается ясный день, а столбики термометров будут показывать от -12 до -10 градусов. К полудню температура воздуха всё же немного прогреется и достигнет -7 градусов. Ветер будет тихий, не выше 2,2 метра в секунду.

Вторник тоже выдастся морозным, на небе, по-прежнему, будет безоблачно и солнечно. В дневные часы столбики термометров будут показывать от -9 до -8 градусов, а ночью от -12 до -10 градусов. С западной стороны будет дуть едва заметный ветер.

В среду погода останется неизменно холодной. Температура днем ожидается до -10 градусов, но к ночи она опустится до -13 градусов. Атмосферное давление составит 770 миллиметров ртутного столба.

А вот уже в четверг станет ещё холоднее, а погода продолжит оставаться ясной. В утренние часы температура воздуха будет составлять -16 градусов, а к полудню упадет до -11 градусов. В этот день установится юго-восточный ветер, его скорость не превысит 1,9 метра в секунду.

В пятницу на термометрах будет от -16 до -15 градусов, при этом ощущаться температура воздуха будет как -20. Ближе к обеду станет немного теплее, температура воздуха достигнет -12…-11 градусов. Скорость преимущественно юго-восточного ветра не превысит 2,3 метра в секунду.

Суббота встретит нижегородцев пасмурной погодой. С утра ожидается облачная погода с прояснениями, а также температура от -16 до -15 градусов. К вечеру температура воздуха достигнет -12 градусов.

В воскресенье будет преобладать пасмурная погода, небо затянет тучами и облаками. Стоит отметить, что последний день недели выдастся значительно теплее. Столбики термометров в течение дня будут показывать от -13 до -10 градусов. Преимущественно юго-восточный ветер будет колебаться от 2,4 до 2,6 метра в секунду.

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