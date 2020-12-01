Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 декабря 2020 года: количество смертей увеличилось до 1 170 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 1 декабря 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 54 485 человек. За последние сутки был выявлено 458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Число новых выздоровевших нижегородцев за последние три дня, включая выходные, составило 1 296 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 49 030 жителей региона.

К сожалению, за сутки в больницах скончались еще пятнадцать нижегородцев. Общее число умерших выросло до 1 170 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 1 декабря Фото: Яндекс.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 590 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3 тысяч обеспечены кислородом, а 850 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, свыше 20% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 975) и на Бору (3 107). Следом идёт Павловский район — зараженных 1 970 человек, и 1 334 жителя Богородского района.

Примечательно, что в 28 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Напомним, ранее мы также сообщали о том, что первый спектакль в нижегородском ТЮЗе прошел при соблюдении всех требований эпидбезопасности.

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