«Такие мероприятия очень нужны городу»: В Нижнем Новгороде отметили День моржа

Мероприятие прошло на берегу Паркового озера в Автозаводском районе. Фото: Алексей Манянин

День моржа отметили массовым заплывом в Нижнем Новгороде. Мероприятие состоялось в минувшую субботу, 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Любители закаливания от мала до велика окунулись в парковое озеро в Автозаводском районе, а потом поучаствовали в различных конкурсах и устроили забег в купальниках.

Температуры воды достигала +4 градусов. Фото: Алексей Манянин

- Такие мероприятия очень нужны городу. Они позволяют лишний раз напомнить людям о поддержании здорового образа жизни и заряжают позитивом, - поделился директор МАУ «Дирекция парков и скверов г.Н.Новгорода» Александр Чикаев.

«Моржи» устроили соревнование по перетягиванию каната. Фото: Алексей Манянин

Нижегородские «моржи» устроили соревнование по перетягиванию каната, а потом показали свои умения в стрельбе из лука. Кроме того, участники акции записали видеообращение к коллегам по моржеванию во всем мире.

Отметим, что в тот день температура воздуха на улице составляла 0 градусов, а температуры воды достигала +4 градусов.

Участники акции записали видеообращение к коллегам по моржеванию.Фото: Алексей Манянин

- Для «моржей» чем больше разница между температурой воздуха и воды – тем лучше, - рассказал руководитель региональной общественной организации «Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Нижегородской области» Александр Федотов.

К слову, после активного отдыха «моржи» согрелись горячим чаем в новом центре моржевания.

Процедура закаливания должна быть поэтапной и неспешной. Фото: Алексей Манянин

Из-за эпидемиологической обстановки большое количество человек на праздник закаливания пригласить не удалось, но акция всё равно удалась. Способ такого времяпрепровождения закаляет не только тело, но и дух.

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