В Нижнем Новгороде скорая помощь столкнулась с двумя легковушками

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются Фото: Василий Вахрин

Скорая помощь и два легковых автомобиля столкнулись в Нижнем Новгороде. Авария произошла вечером, 29 ноября, в Советском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате ДТП пострадали два человека, их доставили в областную больницу имени Семашко. Уточняется, что детей среди пострадавших нет.

На месте происшествия работали оперативные службы. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 5 человек и 1 единица техники от МЧС.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что ранее мы сообщали о страшной аварии на 217 километре трассы Нижний Новгород-Шахунтя-Киров. Там водитель машины «Хендай» превысил скорость и вылетел на встречку, столкнувшись с ВАЗом. В ДТП погиб один человек, а ещё двое были госпитализированы в больницу

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