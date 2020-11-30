Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 ноября 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе превысило 54 тысячи Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 30 ноября 2020 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 471 новый случай заражения COVID-19. Так общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 54 027 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 451 человек. С начала пандемии коронавирус побороли уже 48 618 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 1 155 — за последние сутки умерло ещё четырнадцать нижегородцев.

Статистика по зараженным коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

Рейтинг заболеваемости сохраняется прежним. В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский районы, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе.

Напомним, что в регионе усилили контроль за соблюдением требований Указа «О введении режима повышенной готовности».

Также министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обратился за помощью к врачам частных клиник в борьбе с пандемией.

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