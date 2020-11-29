Радиомачта обрушилась на Окском съезде в Нижнем Новгороде

Погибших и пострадавших нет. Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Сегодня, 29 ноября, в Нижнем Новгороде обвалилась радиомачта. Падение произошло около 18:00 и было зафиксировано работниками.

Башня находится на территории главного управления МЧС России по Нижегородской области, расположенного на Окском съезде.

Известно, что на данной радиомачте ведутся демонтажные работы.

- Погибших, пострадавших нет, - сообщает ведомство. - Силы и средства МЧС не привлекались.

Напомним, что ранее мы сообщали об обрушение балкона на улице Семашко, дом 2. Падение произошло по причине коррозии металлических швеллеров.

По словам местных жителей, последние шесть лет балкон был в аварийном состоянии. Нижегородцы обращались с этой проблемой в ДУК. Но на их заявки не последовало никакой реакции.

На следующий год обещано восстановление.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!