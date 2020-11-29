Вылетел на встречку и устроил серьезное ДТП: Один человек погиб, трое пострадали

Водитель вылетел на встречку. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
Смертельная авария произошла сегодня в Уренском районе. Две машины столкнулись на 217 километре трассы Нижний Новгород-Шахунтя-Киров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Происшествие произошло примерно в 7:44 утра. Согласно полученной информации, 57-летний водитель машины «Хендай» превысил скорость и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу. После заноса произошло столкновение с автомобилем ВАЗ, двигающимся по встречке.
В результате ДТП погиб пассажир автомобиля «Хендай» - женщина 57 лет. Кроме того, оба водителя и пассажир отечественного автомобиля были доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Госавтоинспекция также напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и дорожные и метеорологические условия.
"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родным и близким погибшей.
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