«Мама - это самое главное и крутое звание на земле!»: Глеб Никитин поделился детскими фото

Сегодня, 29 ноября, в России отмечают День матери. Фото: Instagram Глеба Никитина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородок с Днём матери. Он также поделился детскими фотографиями со своей мамой и бабушками на странице в Instagram.
Губернатор рассказал, что уже давно не выкладывал личных постов, потому что в регионе напряженная ситуация.
- Но сегодня, как мне доложили, День матери. Мамы. У меня только от этого слова слёзы на глаза наворачиваются, - написал Глеб Никитин.
В первую очередь, конечно, тёплые и ласковые слова губернатора принадлежали его маме и жене, но и про нижегородок Глеб Никитин упомянуть не забыл.
- Девочки. Девушки. Женщины нижегородские! Образование, карьера - все вам доступно! Но у вас есть то, что не доступно нам. Мне. Мужчинам. Это возможность стать матерью! Мама - это самое главное и крутое звание на земле! Не упустите шанс его получить! – подытожил глава региона.
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