Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 ноября 2020 года: за минувшие сутки скончались ещё 12 нижегородцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 1 октября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 45 284 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 411 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило ещё 186 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 37 613 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 895 человек, ещё двенадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 299 человек) и на Бору (2 133 человека).

Статистика по числу зараженных на 10 ноября Фото: Яндекс

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 5 117

Ленинский – 3 388

Советский – 2 705

Канавинский – 2 446

Московский – 2 193

Сормовский – 2 101

Нижегородский – 1 612

Приокский – 1 592

Напомним, что в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе подростки до 16 лет не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Также был продлен режим самоизоляции для нижегородцев в возрасте 65 лет и старше. Они могут получить больничный на ещё один месяц.

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