Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 ноября 2020 года: за минувшие сутки скончались ещё 12 нижегородцев
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным на 01:00 1 октября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 45 284 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 411 новых случаев заражения.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило ещё 186 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 37 613 жителей Нижегородской области.
К сожалению, число умерших выросло до 895 человек, ещё двенадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 299 человек) и на Бору (2 133 человека).
Статистика по числу зараженных на 10 ноября
Фото: Яндекс
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 5 117
Ленинский – 3 388
Советский – 2 705
Канавинский – 2 446
Московский – 2 193
Сормовский – 2 101
Нижегородский – 1 612
Приокский – 1 592
Напомним, что в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе подростки до 16 лет не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых.
Также был продлен режим самоизоляции для нижегородцев в возрасте 65 лет и старше. Они могут получить больничный на ещё один месяц.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!