Погода в Нижнем Новгороде: мокрый снег и резкое похолодание

В Нижегородской области ударят легкие заморозки от 0° в начале недели и до -3°к выходным. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода потихоньку сменяет курс с осени на зиму. Первые заморозки и мокрый снег уже ожидают нижегородцев на текущей неделе. Синоптики назвали это явление «метеорологической зимой».

Согласно сервису Яндекс.Погоды, утро понедельника выдастся солнечным, но морозным, столбики термометров будут показывать от -1 до +1 градусов. К полудню температура воздуха прогреется до+2 градусов, а на небе ожидается облачность с прояснениями. В течение дня установится западный ветер со скоростью до 5 метров в секунду. Ночью выпадет снег.

Во вторник с утра на улице будет преобладать температура до +1 градусов, но затем она опуститься до отметки в 0 градусов. Весь день в городе будет идти снег.

Среда для нижегородцев выдастся тоже холодной. Утром и днём столбики термометров будут показывать -1 градусов, а к ночи температура опуститься до -2, но ощущаться будет как -7 градусов. В течение дня возможны осадки в виде небольшого снега.

В четверг с утра снова прогнозируется небольшой снег, а день обещает быть пасмурным. В дневные часы столбики термометров будут показывать от -3 до 0 градусов. А ночью температура воздуха опустится до -1 градусов. Скорость преимущественно северо-западного ветра усилится до 3,7 метра в секунду.

В пятницу нижегородцев ожидает температуры от -1 до -2 градусов. На солнышко можно рассчитывать только с утра, уже к обеду небо затянут облака. Ветер будет тихий, не выше 2,9 метра в секунду.

Суббота обещает быть пасмурной, но осадков или снега в этот день не ожидается. Днём столбики термометров будут показывать -1 градусов, ночью ожидается похолодание до -3 градусов.

В воскресенье холодная и пасмурная погода продолжится. Дневная температура воздуха составит -2… -3 градусов.

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