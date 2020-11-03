Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 ноября 2020 года: Более 800 нижегородцев умерли от COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 3 ноября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 389 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 42 349 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние три дня, включая выходные, составило 740 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 35 669 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 808 — за последние сутки умерло ещё двенадцать нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 3 ноября Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 042 человека) и Павловском районе (1 888 человек). Следом идёт Бор (1 769 человек) и Богородский район (1 065 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 4 868

Ленинский – 3 193

Советский – 2 608

Канавинский – 2 370

Московский – 2 102

Сормовский – 2 013

Нижегородский – 1 556

Приокский – 1 497

Напомним, что сейчас в медицинских организациях региона развернуто 6 316 коек для больных коронавирусом. В частности, более 2,5 тысячи обеспечены кислородом, а 804 - аппаратами ИВЛ.

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