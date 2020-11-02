Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 2 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 2 ноября по районам: количество новых зараженных Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 21 районе Нижегородской области. При этом, в целом, ситуация с зараженными COVID-19 не улучшается. Известно, что за последние сутки в регионе было выявлено 389 новых случаев заражения.

Так, общее число заболевших достигло 34 286 нижегородцев, из них 20 207 проживают в Нижнем Новгороде, 22 142 – в районах и городских округах области.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, самыми зараженными территориями в Нижегородской области по-прежнему остаются Дзержинск (4 042 человека) и Павловский район (1 888 человек). Следом идёт Бор (1 769 человек) и Богородский район (1 065 человек).

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области ужесточен масочный режим. Теперь ношение масок также обязательно на парковках, в лифтах, подъездах и такси. Изменения также затронули торговые сети и транспортные предприятия, теперь они должны неукоснительно контролировать наличие масок у покупателей и пассажиров.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 162

2. г.о.г. Арзамас – 602

3. Арзамасский – 325

4. Балахнинский – 609

5. Богородский – 1 065

6. Большеболдинский – 115

7. Большемурашкинский – 31

8. г.о.г. Бор – 1 769

9. Бутурлинский – 38

10. Вадский – 58

11. Варнавинский район – 148

12. Вачский – 345

13. Ветлужский – 132

14. Вознесенский – 185

15. Володарский – 632

16. Воротынский – 51

17. Воскресенский – 177

18. Выксунский – 306

19. Гагинский – 125

20. Городецкий – 859

21. Д.Константиновский – 82

22. Дзержинск – 4 042

23. Дивеевский – 444

24. Княгининский - 129

25. Ковернинский – 164

26. Краснобаковский – 91

27. Краснооктябрьский – 259

28. Кстовский – 866

29. Кулебакский – 771

30. Лукояновский – 227

31. Лысковский – 545

32. Навашинский – 359

33. Павловский – 1 888

34. Первомайский – 48

35.Перевозский – 41

36. Пильнинский – 240

37. Починковский – 281

38. Семеновский – 647

39. Сергачский – 364

40. Сеченовский – 147

41. Сокольский – 51

42. Сосновский – 519

43. Спасский – 73

44. Тонкинский – 143

45. Тоншаевский – 229

46. Уренский – 406

47. Чкаловский – 177

48. Шарангский – 151

49. Шатковский – 476

50. Шахунский – 505

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