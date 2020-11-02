Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 2 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 2 ноября по районам: количество новых зараженных
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 21 районе Нижегородской области. При этом, в целом, ситуация с зараженными COVID-19 не улучшается. Известно, что за последние сутки в регионе было выявлено 389 новых случаев заражения.
Так, общее число заболевших достигло 34 286 нижегородцев, из них 20 207 проживают в Нижнем Новгороде, 22 142 – в районах и городских округах области.
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, самыми зараженными территориями в Нижегородской области по-прежнему остаются Дзержинск (4 042 человека) и Павловский район (1 888 человек). Следом идёт Бор (1 769 человек) и Богородский район (1 065 человек).
Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области ужесточен масочный режим. Теперь ношение масок также обязательно на парковках, в лифтах, подъездах и такси. Изменения также затронули торговые сети и транспортные предприятия, теперь они должны неукоснительно контролировать наличие масок у покупателей и пассажиров.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 162
2. г.о.г. Арзамас – 602
3. Арзамасский – 325
4. Балахнинский – 609
5. Богородский – 1 065
6. Большеболдинский – 115
7. Большемурашкинский – 31
8. г.о.г. Бор – 1 769
9. Бутурлинский – 38
10. Вадский – 58
11. Варнавинский район – 148
12. Вачский – 345
13. Ветлужский – 132
14. Вознесенский – 185
15. Володарский – 632
16. Воротынский – 51
17. Воскресенский – 177
18. Выксунский – 306
19. Гагинский – 125
20. Городецкий – 859
21. Д.Константиновский – 82
22. Дзержинск – 4 042
23. Дивеевский – 444
24. Княгининский - 129
25. Ковернинский – 164
26. Краснобаковский – 91
27. Краснооктябрьский – 259
28. Кстовский – 866
29. Кулебакский – 771
30. Лукояновский – 227
31. Лысковский – 545
32. Навашинский – 359
33. Павловский – 1 888
34. Первомайский – 48
35.Перевозский – 41
36. Пильнинский – 240
37. Починковский – 281
38. Семеновский – 647
39. Сергачский – 364
40. Сеченовский – 147
41. Сокольский – 51
42. Сосновский – 519
43. Спасский – 73
44. Тонкинский – 143
45. Тоншаевский – 229
46. Уренский – 406
47. Чкаловский – 177
48. Шарангский – 151
49. Шатковский – 476
50. Шахунский – 505
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