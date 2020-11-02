Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 ноября 2020 года: льготные проездные отменили для пенсионеров Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 01:00 2 ноября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 41 960 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 394 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 152 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 35 422 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 796 человек, ещё тринадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

Напомним, что новой мерой предосторожности в период высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией стало упразднение льготных проездных нижегородских пенсионеров. Действие проездных временно приостановлено с 1 ноября. Делается это с целью предотвратить нарушение обязательной самоизоляции лицами старше 65 лет.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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