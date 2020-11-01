«Вы готовый артист, я не знаю, что вам предложить»: Нижегородца не взяли на шоу «Голос» за самобытность

Ни один из членов жюри так и не обернулся к Андрею Кутузову во время выступления. Фото: скриншот из видео

40-летний нижегородец Андрей Кутузов попробовал свои силы на этапе «Слепых прослушиваний» в шоу «Голос». Выпуск с его участием вышел в эфир в минувшую пятницу, 30 октября.

В интервью перед выступлением Андрей рассказал, что большую часть жизни провёл в Нижнем Новгороде, он родился и жил в Автозаводском районе. Мужчина отучился в НГТУ имени Алексеева по специальности «инженер-механик» и шесть лет проработал в авиационной промышленности.

- Какие-то мои изделия летают, но где-то в глубине души у меня всегда было творчество. Теперь одним инженером стало меньше, а одним музыкантом стало больше, - поделился Андрей Кутузов.

Музыкой нижегородец занялся лишь 10 лет назад, когда встретил свою жену. Тогда у них оформился творческий дуэт, и они отправились со своими концертами выступать на Дальний Восток. В настоящее время, у читы Кутузовых есть трое детей, которые тоже увлекаются музыкой. К слову, в выступлении принял участие сын конкурсанта – Святозар, он аккомпанировал на музыкальных инструментах.

Для отборочного этапа Андрей Кутузов выбрал песни «Младшая сестренка» группы «Любэ» и русскую народную «На улице дождик».

- Я захотел показать номер на стыке жанров, - объяснил свой выбор участник.

К сожалению, ни один из членов жюри так и не обернулся к Андрею Кутузову во время выступления. Свой отказ артисты объяснили тем, что нижегородец оказался слишком самобытным, а они ищут для шоу универсальных певцов.

- Я не повернулась, потому что не поняла до конца вашего диапозона, масштаба голоса. Вы готовый артист и что вам можно предложить я лично не знаю, - высказалась по поводу выступления Полина Гагарина.

Другой член жюри Василий Вакуленко (Баста) тоже отметил, что Андрей является уже «готовым артистом», он также предложил поделиться в своих социальных сетях творчеством нижегородца, чтобы большее количество человек влюбилось в его музыку.

Стоит отметить, что в YouTube под роликом выступления Андрея Кутузова до сих пор не угасают обсуждения. Тысячи людей оценили выступления нижегородца и высказали слова поддержки.

- Да мне зашло в душу. Идеально, самобытно, все на своем месте. Когда начал играть в рожок... Да вообще инструменталист крутой. Мальчишка молодец, сыграл великолепно. Звук дождя в начале хорошо подошёл, люблю этот инструмент, - поделился своим впечатлением Haji Rizayev.

- Когда выступал Андрей Кутузов, у меня всё исполнение были мурашки..! Думаю этим всё сказано! Браво, артист! И низкий поклон! Удачи Вам, и всего доброго! – написал пользователь под ником Светлячок.

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