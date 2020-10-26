Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 октября 2020 года: за минувшие сутки Нижегородская область побила новый коронавирусный антирекорд Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 26 октября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 39 260 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 396 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 346 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 33 221 житель Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 711 человек, ещё одиннадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию. Это максимальный показатель, зафиксированный в регионе с начала пандемии.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы писали, что нижегородцы поинтересовались у губернатора, грозит ли региону закрытие границ из-за распространения коронавируса. По словам губернатора, пока такой вопрос даже не рассматривается.

Вместе с тем был усилен контроль за соблюдением масочного режима в регионе. Особенно пристальное внимание этому уделяется в общественном транспорте и в магазинах.

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