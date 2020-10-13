Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 октября 2020 года: для приема пациентов с COVID-19 перепрофилированы 27 больниц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 13 октября 2020 года, число выздоровевших за последние три дня, включая выходные, составило 217 нижегородцев. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 29 529 человек.

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе было отмечено 271. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 35 076 человек.

Количество смертей увеличилось до 618 — за последние сутки, к сожалению, умерло ещё пятеро.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, сейчас для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией перепрофилированы 27 больниц.

Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес поправки в указ о режиме повышенной готовности на территории региона. В соответствии с ним, режим самоизоляции становится обязательным для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Однако в последнее время в регионе был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. В первую очередь, меры были усилены в общественном транспорте и в магазинах.

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