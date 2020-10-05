Золотая осень в Нижнем Новгороде: погода на 5-11 октября 2020 года Фото: Юрий ЮГАНСОН

Теплая погода, установившаяся в Нижнем Новгороде на этой неделе, вновь позволяет нижегородцам подольше наслаждаться таким красивым временем года, как «золотая осень».

Днем в понедельник, 5 октября 2020 года, температура воздуха прогреется до +14 градусов Цельсия. Согласно сервису Яндекс.Погоды, к вечеру ожидается пасмурная погода. Преимущественно ожидается южный ветер, который будет дуть со скоростью до 3,7 метра в секунду.

Во вторник погода начнёт становиться теплее, так в утренние часы столбики термометров будут показывать от +10 до +15 градусов. К полудню температура воздуха прогреется до +19. Весь день будет пасмурно, но дожди не ожидаются.

Среда для нижегородцев будет последним пасмурным днем на этой неделе. Температура днем будет составлять около +16…+18 градусов Цельсия, а к ночи опустится до +11. Ожидается южный ветер, который, к счастью, будет не очень сильным: его скорость едва превысит 3 метра в секунду.

В четверг ожидается солнечная и ясная погода, а также температура до +17...+19 градусов. Днем будет дуть южный ветер со скоростью до 3,5 метра в секунду.

В пятницу умеренно теплая погода сохранится. Температура воздуха с утра будет составлять +7…+12 градусов, но уже к полудню разогреет до +18 градусов Цельсия. Ветер всё также слабый, не выше 4 метров в секунду.

В выходные в Нижнем Новгороде станет прохладнее, так в утренние часы ожидается, что столбики термометров будут показывать от +8 до +12 градусов, а дневная температура не превысит +16. Преобладать в субботу и воскресенье, как и всю неделю, будет южный ветер, он будет колебаться от 2,4 до 4 метров в секунду.

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