Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 сентября 2020 года:25 364 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 выписаны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 7 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 28 562 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 153 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 33 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 25 364 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 494 человека, ещё двое нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика распространения коронавируса в Нижегородской области Фото: Яндекс

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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