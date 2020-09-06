Забег Тираннозавров прошел в Нижнем Новгороде. Фото: Валентина Агалакова

В субботу, 5 сентября 2020 года, в 17:00 на Нижневолжской набережной прошёл костюмированный забег. Около 20 человек нарядились в ростовые куклы динозавра Тирекса и соревновались в беге.

Один из очевидцев мероприятия поделился увиденным в социальной сети «Вконтакте» в паблике «Регион-52 | Нижний Новгород».

В комментариях под видео нижегородцы также обсудили необычное событие:

- Это были 2020год. Мы развлекались, как могли, - пошутил Игорь Фадеев.

- Спасибо организаторам и участникам, все было весело и очень позитивно . Будем ждать еще таких мероприятий, - поделились собственными впечатленьями Анна Меркулова.

- Было весело! Поехали специально посмотреть и не пожалели. Сама танцевала с ними и смеялась, - рассказала Алла Першина.

- Какие молодцы! Организаторам - respect! – отметила Ирина Борисова.

Кроме того, после забега и вручения приза победившему Рексу, динозавры остались развлекать нижегородцев: делать с ними совместные фото и танцевать.

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