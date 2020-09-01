Нижегородским студентам не сделают скидку за дистанционное обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородцы регулярно обращаются с вопросами к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину на его личную страницу в Instagram-аккаунте, довольно часто они получают обратную связь.

Так, недавно нижегородка, являющаяся студенткой очной формы обучения в медицинском колледже, написала в комментариях под постом главы региона:

- Почему студентам-платникам не делают скидку на обучение? В медицинском колледже все дистанционно, мы снова не пошли на учёбу. Жалко деньги отдавать за такое обучение!

Губернатор, в свою очередь, сообщил, что дистанционное обучение является формой дневного образования, и если количество часов по договору и по факту совпадает, то перерасчёт стоимости обучения не предусмотрен, цена остается прежней.

Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о возобновлении образовательного процесса в очной форме для школьников и студентов с 1 сентября.

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