Фура врезалась в железнодорожный состав в Арзамасе. Фото: скриншот с видео Алёны Каравайкиной

Утром 29 августа 2020 года большегруз DAF врезался в грузовой поезд на станции Пешелань в Арзамасском районе. Сообщили об этом очевидцы происшествия, которые опубликовали видео в социальной сети «Вконтакте» в паблике «Регион-52 | Нижний Новгород».

На отснятых кадрах можно заметить, что фура в результате столкновения с грузовыми вагонами товарного поезда, сбила часть вагонеток, тем самым разорвав цепь составов.

В комментариях вновь разгорелись обсуждения:

- Там раз в месяц поезда кто -нибудь сбивает. А просто заводу нужно поставить светофор и нет проблем. А сейчас поезд выскакивает из лесопосадки, время на торможение меньше секунды, расстояние меньше 100 метров, - прокомментировал ситуацию подписчик сообщества Максим Мантуров.

- Помню там проезжал, и реально этот маленький поезд не особо замечаешь, там вдоль дороги такие же почти стоят, я, когда ехал, тоже только в последний момент заметил этот вагончик, - поделился своим случаем Владислав Белых.

Согласно данным от пресс-службы УГИБДД по Нижегородской области, столкновение с составом произошло по причине нарушения правил движения по не регулируемому железнодорожному переезду водителем фуры.

В результате происшествия никто не пострадал.

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