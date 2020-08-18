Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 августа 2020 года: выявлено 120 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 18 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 25 878 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 120 новых случаев заражения.

Количество смертей увеличилось до 433 — за последние сутки, к сожалению, умерло ещё двое человек.

Число новых выздоровевших пациентов за последние три дня, включая выходные, в Нижегородской области составило 282 человека. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 22 712 жителей Нижегородской области.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 18 августа 2020 года Фото: Яндекс

По полученной информации на 14 августа 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 25 510 человек, из них 12 463 человек проживают в Нижнем Новгороде, 13 047 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Напомним, что территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 210 человек) и Павловском районе (1 359 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 2966

Ленинский – 2055

Канавинский – 1749

Сормовский – 1406

Советский – 1341

Московский – 1319

Нижегородский – 1029

Приокский – 785

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.