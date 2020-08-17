Рядом с Мещерским озером планируется создание сквера. Фото: Александр Воложанин

В ходе осмотра территории у Мещерского озера в Канавинском районе Нижнего Новгорода губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поднял вопрос о благоустройстве микрорайона.

- Территория у Мещерского озера стала одним из центральных объектов комплексного благоустройства при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. Здесь было проведено масштабное благоустройство. Но сейчас в сети появляются жалобы на то, что развитие остановилось, а за тем, что уже было сделано, не следят должным образом, - сообщил Глеб Никитин.

Так, основными поручениями губернатора стали благоустройство и размещение спортивных объектов на бывшей разворотной площадке на Мещерском бульваре, а также создание сквера и беговой дорожки со специальным покрытием около Мещерского озера.

Как было отмечено заместителем губернатора Нижегородской области Сергеем Морозовым, на территории, прилегающей к театру «Вера» и улице Пролетарской, планировалось строительство жилья.

- Не нужно рядом с озером больше строить жилье. Самым разумным шагом будет создание сквера. В Канавинском районе недостаточно озелененных территорий, - подчеркнул Глеб Никитин.

Также губернатор поручил администрации города и района провести работу по устранению недостатков в благоустройстве территории.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.