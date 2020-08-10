На границе Нижегородской области и Мордовии отремонтировали дорогу протяженностью 7,1 км Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Благодаря участию региона в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 7,1 км дороги Починки-Саитовка-граница с Республикой Мордовия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Эта дорога связывает Нижегородскую область с Мордовией. И раньше часть покрытия была из щебня, теперь же оно полностью из асфальтобетона. Благодаря ремонту дороги сообщение между двумя регионами станет безопаснее, а людям будет удобнее путешествовать, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С реализацией проекта на проверяемом участке подрядчик справился: засыпал ямы и провалы щебнем, уложил новый асфальт, укрепил обочины, а также нанес горизонтальную разметку со светоотражающими элементами.

Обошлось по госконтракту это в 32,9 млн рублей.

Отметим, что по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на период с 2019 по 2024 годы необходимо произвести увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.

Так, в Нижегородской области на 2020 год запланированы ремонтные работы на 195 участках общей протяженностью 881,1 км.

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