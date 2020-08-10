6 млн рублей направили на благоустройство Лысковского парка Победы Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят парк Победы в Лысково. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Национальный проект нацелен на преображение территорий, которые выбирают сами жители. Именно для них мы должны делать комфортной окружающую среду. Благоустройство парка в Лыскове особенно значимо в год 75-летия Великой Победы. Молодое поколение должно чтить память и подвиг солдат, отдавших свою жизнь на полях сражений, - подчеркнул Глеб Никитин.

В настоящее время в парке уже реконструировали мемориал «Вечный огонь», который является входной группой парка, установлены постаменты, на которых появятся три новых образца военной техники. Также выполнена установка системы видеонаблюдения, сооружены фонари.

Согласно информации, по проекту подрядчику осталось заняться асфальтированием пешеходных дорожек, установкой детской площадки, стилизованной под военную тематику.

К тому же в парке планируется создание фотозоны с арт-объектом.

- Средства на это были выделены по региональной программе поддержки местных инициатив, - сообщил глава администрации муниципального образования города Лысково Игорь Добротворский.

Финансирование проекта по благоустройству составило около 6 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.