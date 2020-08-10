Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 августа 2020 года: за сутки выздоровело 86 нижегородцев Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 10 августа 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 24 889 человек. За последние сутки было выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество смертей увеличилось до 408 — за последние сутки умерло ещё трое.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 86 человек, общее количество выздоровевших человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 21 576.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 10 августа 2020 года. Фото: Яндекс

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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