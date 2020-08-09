В Нижегородской области выделят субсидии на ремонт исторических домов Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Сергею Морозову установить перечень исторических домов в Нижнем Новгороде для выделения субсидий на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Тема субсидирования на ремонт многоквартирных и индивидуальных домов, представляющих ценность для городской среды, обсуждалась в ходе объезда Нижегородского района областного центра.

- Средств, которые собирают с жильцов за капитальный ремонт, на то, чтобы привести памятник или объект ценной градостроительной среды в нормальное состояние, как правило, не хватает. Из бюджета региона будем субсидировать затраты, и фонд начнет приводить такие дома в порядок, - отметил Глеб Никитин.

Во время проверки тщательное внимание обращалось на то, в каком состоянии находятся проблемные объекты.

- Понятно, что, если средств нет у человека, объект в порядок не приводят. И в результате мы видим разрушающиеся и опасные дома. Приняли решение, что также часть затрат будем софинансировать – выделять субсидию собственникам, чтобы они восстанавливали объекты, меняли заборы, приводили территорию в порядок. Размер субсидии будет зависеть от каждого конкретного объекта, - подчеркнул глава региона.

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