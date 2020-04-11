2020-04-11T12:40:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 11 апреля 2020 года: На улице мало людей

Елена КАРАЛ
Поделиться:
Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 11 апреля 2020 года: На улице мало людейИндекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 11 апреля 2020 года: На улице мало людейФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

По данным Яндекса, индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 10:00 11 апреля составил 4,0 балла. Это означает, что на улице почти никого. По сравнению с аналогичным значением 10 апреля, город улучшил свои показатели на 0,7 балла.

При этом средний индекс самоизоляции за 10 апреля в Нижнем Новгороде составил 3,0 балла. Приволжская столица находилась на третьем месте среди городов-миллионников по самодисциплине граждан. Первое место занимает Пермь (3,3 балла), а второе - Омск (3,1).

Одни из самых высоких показателей присутствия людей на улице за вчерашний день зафиксированы в Екатеринбурге (2,5 балла) и Новосибирске (2,5 балла) и Челябинске (2,6 балла).

Напомним, на прошлой неделе приволжская столица демонстрировала наилучшие показатели самоизоляции граждан. За это нижегородцев поблагодарил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

11 апреля в Нижнем Новгороде выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 достигло 152 человек. 16 человек выздоровели и были выписаны. На наличие инфекции протестированы 19 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области: «Решили не включать в перечень Шахунью и Сергачский район»

Глава региона Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующей территории» (подробности)

Сотрудники прокуратуры Нижегородской области заразились коронавирусом

Заболевшие находятся под наблюдением врачей, а их окружение - на карантине (подробности)

Нижегородка заболела коронавирусом после посещения косметолога на дому

Большинство тех, с кем она контактировала, также подхватили COVID-19 (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве от коронавируса умер пенсионер, который, не зная о диагнозе, пошел в аптеку и потерял сознание
Пожилого мужчину скорая доставила в больницу с серьезными травмами головы и с высокой температурой. Спустя пару дней пришли и результаты анализов: диагноз COVID-19 подтвердился
Новости 24
В Выксе благоустраивают и ремонтируют мемориал «Вечного огня»
Нижегородцам разъяснили, как жить и работать в период борьбы с распространением коронавируса в регионе
В Нижегородской области открылся call-центр для предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса
Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Названа стоимость лечения Надежды Бабкиной
Дочь маршала Конева: «Снос памятника – это попытка переписать итоги войны»
Максимальная сумма ипотеки для получения кредитных каникул увеличена
Жена Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Андрей Харин ответил на вопросы нижегородцев об экологии
Призывник из Тоншаевского района предстанет перед судом за уклонение от службы
Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижнем Новгороде в выходные
Михаил Маковей: «Решения по поддержке бизнеса правительство региона принимает очень оперативно»