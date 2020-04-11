Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 11 апреля 2020 года: На улице мало людей

По данным Яндекса, индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 10:00 11 апреля составил 4,0 балла. Это означает, что на улице почти никого. По сравнению с аналогичным значением 10 апреля, город улучшил свои показатели на 0,7 балла.

При этом средний индекс самоизоляции за 10 апреля в Нижнем Новгороде составил 3,0 балла. Приволжская столица находилась на третьем месте среди городов-миллионников по самодисциплине граждан. Первое место занимает Пермь (3,3 балла), а второе - Омск (3,1).

Одни из самых высоких показателей присутствия людей на улице за вчерашний день зафиксированы в Екатеринбурге (2,5 балла) и Новосибирске (2,5 балла) и Челябинске (2,6 балла).

Напомним, на прошлой неделе приволжская столица демонстрировала наилучшие показатели самоизоляции граждан. За это нижегородцев поблагодарил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

11 апреля в Нижнем Новгороде выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 достигло 152 человек. 16 человек выздоровели и были выписаны. На наличие инфекции протестированы 19 тысяч человек.

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