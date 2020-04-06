2020-04-06T20:29:47+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Целый ряд системообразующих предприятий возобновил работу в Нижегородской области»

Глава региона посетил ПАО «ГАЗ» и завод штампов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Глеб Никитин: «Целый ряд системообразующих предприятий возобновил работу в Нижегородской области». ФОТО: Кирилл Мартынов.Глеб Никитин: «Целый ряд системообразующих предприятий возобновил работу в Нижегородской области». ФОТО: Кирилл Мартынов.
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Несмотря на то, что в Нижегородской области продолжается режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавируса, целый ряд системообразующих предприятий уже возобновило свою работу с сегодняшнего дня. Соответствующее решение было принято губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Сегодня глава региона побывал на ПАО «ГАЗ» и пообщался с представителями предприятия.

- Мы видим, что меры безопасности здесь соблюдены, с большим запасом выдержана дистанция между сотрудниками, - отметил Глеб Никитин. - В обычной ситуации здесь около 800 работников, сегодня вышли 77.

По словам губернатора, предприятия могут начать свою работу только после получения подтверждений от профильных курирующих ведомств. ПАО «ГАЗ» такое разрешение получило.

Глава региона посетил ПАО «ГАЗ» и завод штампов. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Глава региона посетил ПАО «ГАЗ» и завод штампов. ФОТО: Кирилл Мартынов.

- Сегодня начало работу наше заготовительное производство, готовимся к полномасштабному запуску основных производств ГАЗа, - рассказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. - Планируем оперативно выполнить заказ на поставку автомобилей скорой помощи для нужд медицинских учреждений. Кроме того, в городах востребованы наши грузовые фургоны для доставки товаров, а в сельском хозяйстве - грузовики ГАЗа.

Как рассказал губернатор, профильные органы власти и органы местного самоуправления будут проводить выборочные проверки на предприятиях. В первую очередь, речь идет о соблюдении следующих требований: перевод всех сотрудников, чье личное присутствие не требуется, на удаленный режим; максимальное обособление отдельных структурных подразделений; соблюдение работниками дистанции в 1,5 метра; создание входного фильтра; обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты и многое другое.

- Если органы власти при этой проверке выявят нарушения, то выданное подтверждение может быть аннулировано, - предупредил Глеб Никитин. - И предприятие временно прекратит свою деятельность в «нерабочий» период. Однако я рассчитываю, что все правила будут соблюдаться. Промышленность должна работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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