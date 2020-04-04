2020-04-04T15:06:48+03:00
Общество

Расписание работы электричек в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: какие электрички будут отменены

Отмены коснутся поездов Дзержинского, Семеновского и Заволжского направлений
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Расписание работы электричек в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: какие электрички будут отмененыРасписание работы электричек в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: какие электрички будут отмененыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сразу несколько электричек будут отменены в Нижегородской области в апреле 2020 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Согласно информации, в ближайшие дни будут отменяться несколько электропоездов Дзержинского, Семеновского и Заволжского направлений. Так, с 4 апреля будет отменен субботний поезд №6308 Гороховец – Нижний Новгород, с 5 апреля – поезд №6319 Нижний Новгород – Гороховец, а также несколько поездов до Правдинска. С 6 апреля список отмененных поездов пополнит еще один поезд Гороховец – Нижний Новгород, несколько поездов до Правдинска, а также поезда до Дзержинска и Моховых Гор. Кроме того, с 10 апреля будет отменен пятничный поезд до Семенова.

При планировании поездки на электричке лучше заранее сверять актуальное расписание на сайте АО «ВВППК» или в сервисе Яндекс.Расписание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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